İ L A N



T.C. ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/312 Esas

17/10/2024

Davacı , TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. ile Davalı , ZEKERİYA SORGUN, Davalı BEYTULLAH PEHLİVAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; Davalı Zekeriya Sorgun'a (TCKN: 15892184806 )tebligata sarih adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan adına çıkartılacak istinaf dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Mahkememiz dosyasından verilen 01/08/2024tarihli tensip zaptının "11-A- Davacı vekilinin İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Talebinin ;Dava konusu Adana İli Sarıçam İlçesi Sofulu Mahallesi 15477 Ada 196 Parsel sayılı taşınmazın dava dışı 4.kişi adına kayıtlı olması nedeniyle REDDİNE, B- Davacı vekilinin davalıların 3.kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz talebinin ;UYAP sistem üzerinden yapılan incelemede her iki taraf yönünden nüfus kayıtlarında ve adres araştırmasında bir yakınlık ve komşuluk bulunmadığından yaklaşık ispat koşulları sağlanmaması nedeniyle REDDİNE ,Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 Hafta içinde Adana BAM (İstinaf) yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi." şeklinde hüküm kurulmuş olup,

Mahkememizin 2024/312 Esas sayılı 01/08/2024 tarihli tensip zaptı davacı Türkiye Garanti Bankası A.Ş vekili tarafından 08/08/2024 tarihinde istinaf edilmiş olup,

Davalı Zekeriya Sorgun'a (TCKN: 15892184806 ) ilanen tebliğ olunur.