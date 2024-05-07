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        T.C. ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.05.2024 - 00:00
        T.C.
        ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/44 Esas

        Davacılar , ALİ AKSOY, GÜLSÜM HOŞGÖR, MUSA AKSOY, MÜRÜVET UNAY, ORUHAN AKSOY, ÖMER AKSOY ile Davalılar , AYNUR DALDÖKMEZ, AYSEL SEÇER, AYŞE ÖZTÜRK, BAHAR MERMERCİOĞLU, HATİCE DALDÖKMEZ, HÜSEYİN OKSAL, İSMAİL YILMAZ, MURAT YILMAZ, MÜRÜVET DİNÇ, ORHAN YILMAZ, RAKİBE AYDIN, SAMET OKSAL, SİBEL OKSAL, SİNEM DEMİR, SULTAN KADAK, SÜLEYMAN YILMAZ, ŞAZİYE TEKİR arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; AYŞE ÖZTÜRK'e (TCKN:21508031730) 'ya 02/02/2023 tarihli Dava dilekçesi , Dahili Davalılar Dilekçesi ve Duruşma Zaptı evrakı gösterilen adreste tebliğa yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02028473
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