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        T.C. ADANA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.11.2024 - 00:00
        T.C.
        ADANA
        12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2022/371 Esas
        23/09/2024
        İLAN
        Adana 12. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2022/371E.

        Dava konusu; Adana İli, Seyhan İlçesi, Gölbaşı Mahallesi, 14455 Ada, 1 Parsel de bulunan taşınmaza TMK 713. Uyarınca tescili davası açılmış olup; söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.23/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02129832
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