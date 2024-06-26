T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/270 Esas
İLAN
Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi
Dava konusu Adana ili,Yüreğir İlçesi, Kapulu Mahallesi, 14658 Ada ,6 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.
Duruşma günü:16/10/2024 , saat:09:30