T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/253 Esas
Konu : İLAN HK.
İLAN
Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi
Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Paşaköy Mahallesi, 12611 Ada , 1 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.
Duruşma günü:16/10/2024, saat:09:30