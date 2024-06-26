Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.06.2024 - 00:00
        T.C.
        ADANA
        11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/253 Esas
        Konu : İLAN HK.
        12/06/2024

        İLAN
        Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi

        Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Paşaköy Mahallesi, 12611 Ada , 1 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

        Duruşma günü:16/10/2024, saat:09:30

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02051544
        Yazı Boyutu