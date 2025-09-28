T.C.

ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/147 Esas

22.09.2025



İLAN

Davacı, NERMİN KIZILFELHAN ile Davalılar, AYHAN SERBES, AYŞE ATEŞ, AYŞE TÜRKER, BURHAN TÜRKER, CANER TÜRKER, ENES CEYLAN, ERHAN TÜRKER, GÖKHAN GÖK, GÖKHAN TÜRKER, HAFİZE SERİN, HAKAN TÜRKER, HAYRİYE SERİN, İSMAİL TÜRKER, İSMET TÜRKER, MEHMET SERİN, MEHMET UZUNÖZ, MELİHA GENÇ, MÜZEYYEN KAÇAR, NURAY SERİN, RAMAZAN CEYLAN, RAMAZAN SERBES, SEMA TÜRKER, SERPİL NAŞAL, SONGÜL COŞKUN, TUFAN CEYLAN, TUĞBA ALDEMİR, YUSUF GÖK arasında mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen tebliğ yapılacak bir adresi tespit edilemeyen dahili davalı Gökhan GÖK (T.C.K.No: 10894369954, Asuman ve Halime oğlu 01/01/1981 doğumlu)'e ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla; dava konusu "Adana İli, Sarıçam İlçesi, İstiklal Mahallesi, 18251 Ada, 69 Parsel, Adana İli, Sarıçam İlçesi, İstiklal Mahallesi, 18261 Ada, 17 Parsel, Adana İli, Sarıçam İlçesi, İstiklal Mahallesi, 18287 Ada, 2 Parsel, Adana İli, Sarıçam İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18327 Ada, 105 Parsel" sayılı taşınmazların iştirak halindeki mülkiyetinin müşterek mülkiyete çevrilmesi, talep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 17/02/2026 günü saat 09:05'de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verilebileceği hususları davetiye yerine geçerli olmak üzere dahili davalı Gökhan GÖK'e ilanen tebliğ olunur.