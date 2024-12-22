T.C.

ADANA 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2021/31

KARAR NO : 2024/191



İ L A N

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan ıhama Mohammed ve Ftaım oğlu , 1990 Halep doğumlu, Suriye uyruklu sanık CORNELIA GOLLEP ve Mhd Nabıl ve Aaa oğlu, 1994 Halep doğumlu, Suriye uyruklu sanık MHD BASSEL AL HALLAK hakkında yapılan yargılama sonucunda suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir. Tebliğden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanıklar CORNELIA GOLLEP ve MHD BASSEL AL HALLAK'a tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde TİRAJI 50.000'İN ALTI BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 18.12.2024