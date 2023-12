T.C. ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/970 Esas

DAVALI : YARIMAĞA İNŞAAT TİC LTD ŞTİ İsmet Paşa Cad. No:62 Gölköy/ ORDU

DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ: 27.02.2024 günü saat 09:05

Davacı Teiaş Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Feyz Çelik Konstrüksiyon Galvaniz İş Makinaları İnşaat Taahhüt Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ve Yarımağa İnşaat Tic Ltd Şti aleyhine açılan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dosyamızda ve UYAP ortamında belirtilen tüm adreslerinize bilirkişi raporu ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yargılama esnasında alınan 02.05.2023 tarihli bilirkişi raporunda; Konya İcra Müdürlüğünün 2015/6146 Esas sayılı dosyasına 09.05.2017 tarihinde yapılan ödeme, 14.01.2015 tarihinde 426,50 TL, temyiz karar harcı 11.05.2017 tarihinde 570,77 TL onama harcı, 14.11.2016 tarihinde 384,58 TL karar ilam harcı olmak üzere toplam 36.127,42 TL'sinin davacı ile imzalanmış ihale sözleşmesi hükümleri ve diğer davalı Yarımağa firmasının Feyz Çelik firmasının taşeronu olduğunun mevcut evraklarla belirlenmesi neticesinde rücu hakkının bulunduğu neticesine varıldığı, bu ödemelerin temelinin işçi ücret alacağı, yargılama gideri ve ferileri olduğunun tespit edildiği, HMK 281.maddesi gereğince 2 haftalık kesin süre içerisinde bilirkişi raporuna karşı yazılı beyanda bulunmanız, beyanda bulunulmadığı takdirde rapora karşı beyanda bulunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız davalı YARIMAĞA İNŞAAT TİC LTD ŞTİ adına davetiye yerine kain olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.