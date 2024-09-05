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        T.C. ADALET BAKANLIĞI DALAMAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 06.09.2024 - 00:00

        T.C.

        ADALET BAKANLIĞI

        Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu

        İşyurdu Müdürlüğü

        İLAN

        1- Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüz Ziraat İşkolu tarafından 2024 Yılında üretimi yapılan yaklaşık 520.000(±%20)kg dalından Enterdonate Limon 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre (Açık Arttırma Usulü) ihale edilecektir.

        2- İhale dökümanı ile teknik şartnameler, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İhale Komisyonu'ndan ücretsiz temin edilebilir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerinin ihale dökümanlarını alması gerekmektedir.

        3- İhale Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü binası Toplantı ve İhale Salonunda aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.

        1. a) Enterdonate Limon satış ihalesi 17/09/2024 Salı günü saat 14:00’da

        4- Enterdonate Limon 13,36-TL/1kg üzerinden, ihaleye çıkarılacaktır. Tahmini bedeli kdv hariç 6.947.200,00-TL(ALTIMİLYONDOKUZYÜZKIRKYEDİBİNİKİYÜZTÜRKLİRASI) olup, geçici teminat tutarı en az 208.416,00-TL (İKİYÜZSEKİZBİNDÖRTYÜZONALTITÜRKLİRASI)’dir.

        5- Tedavüldeki Türk parası ve bankaların vereceği süresiz teminat mektupları, Devlet tahvilleri teminat olarak kabul edilecektir.

        6- İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

        1. Geçici teminat vermesi,
        2. Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
        3. Müşterinin tüzel kişi olması halinde ihaleye giren kişinin gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
        4. Şahıs adına ihaleye vekâleten giren kişiler, gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.
        5. Tebligat için adres beyanı
        6. Yukarıda belirtilen belgeler ihale komisyonuna en geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen ihale saatine kadar belgelerini teslim etmeyen şahıs/firmalar ihaleye katılamazlar

        İlanen duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02084637
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