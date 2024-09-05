T.C. ADALET BAKANLIĞI DALAMAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu
İşyurdu Müdürlüğü
İLAN
1- Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüz Ziraat İşkolu tarafından 2024 Yılında üretimi yapılan yaklaşık 520.000(±%20)kg dalından Enterdonate Limon 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre (Açık Arttırma Usulü) ihale edilecektir.
2- İhale dökümanı ile teknik şartnameler, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İhale Komisyonu'ndan ücretsiz temin edilebilir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerinin ihale dökümanlarını alması gerekmektedir.
3- İhale Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü binası Toplantı ve İhale Salonunda aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.
- a) Enterdonate Limon satış ihalesi 17/09/2024 Salı günü saat 14:00’da
4- Enterdonate Limon 13,36-TL/1kg üzerinden, ihaleye çıkarılacaktır. Tahmini bedeli kdv hariç 6.947.200,00-TL(ALTIMİLYONDOKUZYÜZKIRKYEDİBİNİKİYÜZTÜRKLİRASI) olup, geçici teminat tutarı en az 208.416,00-TL (İKİYÜZSEKİZBİNDÖRTYÜZONALTITÜRKLİRASI)’dir.
5- Tedavüldeki Türk parası ve bankaların vereceği süresiz teminat mektupları, Devlet tahvilleri teminat olarak kabul edilecektir.
6- İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
- Geçici teminat vermesi,
- Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
- Müşterinin tüzel kişi olması halinde ihaleye giren kişinin gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
- Şahıs adına ihaleye vekâleten giren kişiler, gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.
- Tebligat için adres beyanı
- Yukarıda belirtilen belgeler ihale komisyonuna en geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen ihale saatine kadar belgelerini teslim etmeyen şahıs/firmalar ihaleye katılamazlar
İlanen duyurulur.