T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/241 Esas

KARAR NO : 2023/457

Davalı : 1- ADALAR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı : 2- SÜHEYLA BİNGÖL

Davacının Gaziantep ili İslahiye İlçesi, Türkbahçe köyü/Mah. Cilt No:79 Hane No:16 BSN; 38'da Nüfusa kayıtlı İsmail ve Emine kızı, 28/11/1982 İzmit doğumlu; 33850492992 TC Kimlik Numaralı "Süheyla" olan isminin "Nergis Süheyla" olarak TASHİHİNE VE TESCİLİNE karar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.