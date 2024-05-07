T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/433 Esas
Konu : 1. Gaiplik İlanı
İSTANBUL MUHAKEMAT (HAZİNE) MÜDÜRLÜĞÜ ile NİKOLA OĞLU ARİSTİDİ DEKAVALA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen, gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06/05/2024
GAİP
Nikola Oğlu Aristidi Dekavala,
Nikola oğlu Andon Dekavala,
Nikolaki oğlu Andriko Dekavala,
Nikola kızı Anti,
Ahilya kızı Eleni,
Ahilya kızı Sultana,
Hiristo kızı Maryora,
Nikola oğlu Andon Dekavalos