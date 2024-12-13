Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.12.2024 - 00:00
        T.C.
        ACIPAYAM
        SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2022/1366 Esas

        11/12/2024

        İLAN

        Davacı tarafından Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Şaireşref mah, 128 ada 366 parsel ve Cumhuriyet mah. 110/4, ile 251/33 parsel sayılı taşınmazların paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, Dahili davalı Denizli ili, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Oğuz Mah/köy, 48 Cilt, 71 Aile Sıra No, 5 Sırada Nüfusa Kayıtlı, Şükrü Ve Tuhal Oğlu/kızı, 01/09/1978 Doğumlu, Kadir Altundal'ın yokluğunda karar verildiği, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetenini ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, vurmadıkları takdirde kesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02139627
        Yazı Boyutu