T.C.

ACIPAYAM

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1366 Esas

11/12/2024

İLAN

Davacı tarafından Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Şaireşref mah, 128 ada 366 parsel ve Cumhuriyet mah. 110/4, ile 251/33 parsel sayılı taşınmazların paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, Dahili davalı Denizli ili, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Oğuz Mah/köy, 48 Cilt, 71 Aile Sıra No, 5 Sırada Nüfusa Kayıtlı, Şükrü Ve Tuhal Oğlu/kızı, 01/09/1978 Doğumlu, Kadir Altundal'ın yokluğunda karar verildiği, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetenini ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, vurmadıkları takdirde kesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.