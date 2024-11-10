T.C. ACIPAYAM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ACIPAYAM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2024/207 Esas



Davacı Ramazan Karaatlı tarafından davalı Özbekistan Cumhuriyeti Uyruklu Shakhlo Ubaydullaeva aleyhine boşanma davası açılmış;

Mahkememizce davalının dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli tebligat çıkarılmış olup, çıkarılan tebligat bila tebliğ iade dönmüştür. Davalının tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı delilleriniz, cevaplarınızı içeren cevap dilekçesinin iki hafta içerisinde mahkememize verilmesi, 15/01/2025 günü saat 10:10'da Acıpayam 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz taktirde davaya yokluğunuzda devam olunacağı, iş bu ilandan 15 gün sonra dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.10/10/2024