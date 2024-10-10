T.C.

ACIPAYAM

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

09.10.2024

ESAS NO :2016/261

KARAR NO:2024/427



İLAN

ACIPAYAM 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



Mahkememizin 12/09/2024 tarih ve 2016/261 Esas-2024/427 Karar sayılı ilam ile sanıklar Kadir Şahin ve Könül Ahmadlı hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Kadir Şahin hakkında beraat kararı verildiği, sanık Könül Ahmadlı düşme kararı verildiği, verilen karara katılan Sibel Bulut vekili Av. Ulvi Gürdal tarafından istinaf edilmiş olmakla, istinaf dilekçesinin tüm araştırmalara rağmen sanık Könül Ahmadlı'ya tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;

7201 sayılı Yasanın 28.ve29.maddeleri gereğince istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.