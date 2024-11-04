T.C. 2. İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. 2. İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/261 Esas

Davacı DSİ tarafından Kastamonu İli Bozkurt İlçesi Merkez Mahallesi 528 ada 9 parsel sayılı 86,67 m² yüzölçümlü taşınmazın davalılar Şermin, Şükriye, Serdar, Gülin, Sabri ve Nejat'ın hissesine tekamül eden kısmının Kastamonu Bozkurt Ezine Çayı Islahı inşaatına isabet etmesi nedeniyle kamulaştırılmasına karar verildiğinden kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapunun davacı DSİ adına tesciline karar verilmesi talepli dava açıldığı, yapılan keşif sonucu bilirkişiler tarafından taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 238.504,57 TL, davalı 20498292916 TC kimlik numaralı Demir oğlu Nejat TİRYAKİOĞLU'nun hissesinin 11.925,23 TL olarak hesaplandığı, mahkememizce davalı Demir oğlu Nejat'ın adres araştırmasından netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden Duruşma Günü: 20/11/2024 günü saat: 12:00'da İnebolu Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK 320 ve 321 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.