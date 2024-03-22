Örnek No:55*

T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2023/2472 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2472 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: Mersin İl, Tarsus İlçe, Şahin Mahalle, 1037 Ada, 50 Parsel, 18.084,00 m2 yüzölçümlü Tapuda Tarla Vasıflı Taşınmazın Satışa Konu Hissesi Tam Olup, Aşağıdaki Bilgiler 27/11/2023 Tarihinde Yapılan Keşifte Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Göre Yazılmıştır.

Konumu: Taşınmaz Şahin Mahallesi 3276 Sokak No:1 Tarsus/MERSİN adresinde, Şehir merkezinde konumludur. Bölgede yol, elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon alt yapı hizmetleri tamamlanmış durumdadır.

Taşınmazın Özellikleri: Parsel düz bir topoğrafik yapıya ve yamuk geometrik forma sahiptir. Parsel sınırları tel ile çevrilidir. Üzerinde ayrık nizamda betonarme karkas inşaat tarzında yapılmış Zemin + 2 katlı 3/A yapı grubunda betonarme ev bulunmaktadır. Yapının zemin ve normal katları mesken olarak kullanılmaktadır. Tarsus Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan araştırmada parsel üzerindeki binaya ait herhangi bir ruhsat kaydı bulunmamaktadır. Taşınmaz kadastro paftasına işlidir. Parsel üzerindeki yapının zemin katı; 240 m2 birinci katı; 240 m2, 2. Katı 240 m2 olmak üzere toplam 720 m2 kullanım alanına sahiptir. Tarla üzerinde bulunan yapı yaklaşık 5 yaşındadır. Ada/parsel bazında imar plan paftası ile mevcuttaki konumu uyumludur.

Taşınmaz üzerinde 3 yaşlarında 1.250 Adet Nektarin ağacı bulunmaktadır. Ağaçlar parsel içerisinde bulunan binanın avlusuna dikilerek bahçe şekline getirilmiş olup, gelir amaçlıdır. Değerleri Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2023yılı resmi verileri kullanılarak kırsalda belirlenen ağaç bedelleri listesinden faydalanılmıştır.

Arsa Değeri : 18.084 m2 x500,00 TL =9.042.000,00 TL

Bina Değeri : 720 m2 x6.000,00 TL =4.320.000,00 TL

Ağaç Değeri : = 786,250,00 TL

Düzeltme : = 1.750,00 TL

İmar Durumu : Tarsus Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/03/2024 tarihli cevabi yazılarında parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.

KIYMETİ : 14.150.000,00 TL

KDV ORANI : %20

Kaydındaki Şerhler: Şerh ve beyanlar Tapu kaydındaki gibidir. ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 14:20

20/03/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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