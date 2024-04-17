T.C. TARSUS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

Esas No: 2022/376

Karar No: 2023/209



Hakaret, silahla tehdit suçundan Avni ve Ülviye oğlu, 23/06/1978 Tarsus doğumlu, Mersin, Tarsus, Bağlar mah/köy nüfusunda kayıtlı. 18347241550 T.C Kimlik numaralı sanık Yaşar DEMİREL hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılamaları sonunda; verilen HÜKÜMÖZETLE;

1- Her ne kadar sanık hakkında müştekilere yönelik olarak Hakaret suçundan kamu davası açılmış ise de,sanığın üzerine atılı suçun takibi şikayete bağlı suçlardan olduğu, müştekilerin de şikayetten vazgeçtiği anlaşıldığından, sanık hakkında hakaret açılan kamu davasının şikayetten vazgeçme nedeniyle TCK nun 73/4 ve CMK nun 223/8 maddesi uyarınca ayrı ayrı DÜŞMESİNE,

2-Sanığın müşteki Müzeyyene karşı 18/12/2021 ve 05/01/2022, müştekiler Ali Murat ve Dürüye’ye yönelik 05/01/2022 tarihli eylemleri yönünden Silahla Tehdit suçunu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK 61 maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, oluşan zararın ağırlığı, amaç ve saiki, suçun işlendiği yer ve zaman ile sanığın kastının yoğunluğu göz önünde bulundurularak sübuta eren suçtan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 106/2-a maddesi gereğince takdiren 2 YIL HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın tek hareketle birden fazla mağdura karşı aynı eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK'nın 43/2 maddesi delaletiyle 43/1 maddesi uyarınca takdiren 1/4 oranında arttırım yapılmak suretiyle 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın mağdurlara karşı eylemini, aynı suçu işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla gerçekleştirdiği anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK'nın 43/1 maddesi uyarınca temel cezada 1/4 oranında arttırım yapılıp önceki cezaya ilave edilmek suretiyle 2 YIL 12 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılmak suretiyle 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas 2015/85 karar sayılı iptal kararındaki hususlar ile 7242 sayılı yasanın 10. Maddesi ile yapılan değişiklikler gözetilerek, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında TCK nın 53/1. maddesinin UYGULANMASINA,

5320 sayılı yasanın 16/(1) maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde onaylı bir örneğinin soruşturmayı yapan ve bu soruşturmada görev alan kolluk birimlerine gönderilmesine,

Bu davada yapılan yapılan 3 tebligat gideri 93,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irad kaydına,

Dair,sanığın ve müştekilerin yokluklarında Cumhuriyet Savcısının huzurunda, sanık yönünden tefhiminden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, tutuklu bulunanlar yönünden ise CMK'nun 263 maddesi uyarınca zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçeyi ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla mahkememize göndermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Yasa Yolu Açık kanun yoluna başvuracağına ilişkin verilen kararın ilan yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞOLUNUR. 16.04.2024