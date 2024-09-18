İHALE İLANI

TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Talas Belediyesinin iştiraki TALAS İMAR İLETİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SAĞLIK SPOR GIDA TEM. BAK.ONAR. KİRALAMA ÖZEL GÜV.SAN.TİC.AŞ.’ye ait aşağıda bilgileri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Ana Hizmet Binasında Bulunan Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 02.10.2024 Çarşamba günü saat 15:00’de başlayacak ve ilandaki sırayla devam edecektir.

İhale şartnamesi dosya ücreti 1.000,00 (Bin)TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

Madde 2- İhale edilecek taşınmaz;

Mahalle Ada Parsel Cinsi İmar Durumu Yüzölçümü (m²) Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat (%3) Zincidere 4861 1 Arsa Özel Eğitim Alanı 4.099,39 24.000.000,00 720.000,00



İhaleye katılacak isteklilerin;



A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,

2-) Varsa vergi levhası

3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı belgesi. Geçici teminat tutarı tahmin edilen bedelinin %3’ü kadardır. G. teminat T.Vakıflar Bankası TR35 0001 5001 5800 7301 5356 02 IBAN no.lu banka hesabına ödenecektir. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖDEME ŞEKLİ

İlanda yer alan taşınmaz ihale bedeli peşin olup ihale onayının tebliğini müteakip 15 gün içinde ödenecektir.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İstekliler ihale konusu taşınmaz yerinde görebilir, mesai saatleri içinde taşınmaz hakkında bilgi alabilir. Ancak yerinde görmeyerek veya bilgi almadan ihaleye katılan şahısların ihalesi yapıldıktan sonraki itirazları kabul edilmeyecektir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek ihale günü saat 12:00’den önce alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.