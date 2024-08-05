SUNGURLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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SUNGURLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/345 KARAR NO: 2024/345
İlanen tebligat yapılacak Davalı: Fatıha SEKKOURI-99039415336 yabancı kimlik numaralı EL HAOUARI kızı, RABHA'dan olma, 01/01/1960 doğumlu,
Davanın KABULÜ ile;
Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Büyükincesu Köyü, Cilt No:41, Hane No:19, BSN:32'de nüfusa kayıtlı, Sadık oğlu, Mevlüde'den olma, 01/01/1947 Sungurlu doğumlu, 15832887552 T.C. Kimlik numaralı Kadir DÖKMEDEMİR ile, Fas Krallığı Uyruklu, 01/01/1960 doğumlu, El Haouarı kızı, Rabha'dan olma, Fatiha SEKKOURI'nin 4721 sayılı TMK.'nun 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA, karar verilmiştir. 18/07/2024