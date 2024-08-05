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        SUNGURLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 06.08.2024 - 00:00

        İLAN

        SUNGURLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/345 KARAR NO: 2024/345

        İlanen tebligat yapılacak Davalı: Fatıha SEKKOURI-99039415336 yabancı kimlik numaralı EL HAOUARI kızı, RABHA'dan olma, 01/01/1960 doğumlu,


        Davanın KABULÜ ile;
        Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Büyükincesu Köyü, Cilt No:41, Hane No:19, BSN:32'de nüfusa kayıtlı, Sadık oğlu, Mevlüde'den olma, 01/01/1947 Sungurlu doğumlu, 15832887552 T.C. Kimlik numaralı Kadir DÖKMEDEMİR ile, Fas Krallığı Uyruklu, 01/01/1960 doğumlu, El Haouarı kızı, Rabha'dan olma, Fatiha SEKKOURI'nin 4721 sayılı TMK.'nun 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA, karar verilmiştir. 18/07/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02072133
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