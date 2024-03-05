T.C.

SORGUN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)



ESAS NO : 2021/191 Esas



İ L A N



Davacı Necati Kaya tarafından davalı Meryem Kaya aleyhine 07/06/2021 tarihinde "Fransa Cumhuriyeti Lyon Bölge Mahkemesi Rhone Dairesinin 29/01/2009 tarih, 06/00470Dosya sayılı ve 29/01/2009 kesinleşme tarihli boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için açılan Tanıma ve Tenfiz davasında;

Davacı Necati Kaya'nın yargılama devam ederken 31/08/2021 tarihinde vefat ettiği, müteveffa davacı mirasçılarından Sevgi Cihan, İzzet Kaya ve İsmahan Aydoğan'a tebligat yapılamadığı ve adres araştırmalarından olumlu netice elde edilemediği gözetilerek iş bu davayı bizzat ya da vekil vasıtasıyla takip edilmediği takdirde iş bu yabancı mahkemeye ait boşanma ilamının tanınmasına ve tenfizine ilişkin davanın taraf ehliyeti yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilebileceği, duruşmanın 21/05/2024 günü saat: 09.30'a bırakıldığı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde duruşmaya yokluklarında devam edilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, dosyadaki bilgi ve belgelerin mahkememiz kaleminde ilgililer tarafından incelenebileceği hususları Sevgi Cihan, İzzet Kaya ve İsmahan Aydoğan'a ihtar ve ilanen tebliğ olunur.21/02/2024