SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN



Manisa İli, Soma İlçesi, Namazgah Mahallesi maliki bulunduğunuz 624 ada 88 parsel ve 624 ada 256 numaralı parsele isabet alanda tarafınıza ait olan taşınmaz ve komşu parsel birbiri ile imar yönünden şuyuludur. Tarafımıza yapılan 624 ada 256 parsel numaralı taşınmaz malikinin başvurusu neticesinde tarafların anlaşamadığı ve İmar Kanunun 15. ve 16. Maddelerine istinaden tevhit işlemi gerçekleştirilemediği bildirilmiştir.

Taraflarca tevhit ve ifraz yoluyla imar planı yönüyle imar parselleri oluşturulup şuyulu durum

giderilmez, yani anlaşma sağlanamaz ise Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. maddesinin 3. Fıkrası gereği; ‘’Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan parsellere ilişkin olarak, ilgili idarenin tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde parsellerin maliklerinin kendi aralarında anlaşamadığı takdirde resen tevhit ve ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir.’’ ibaresi gereğince işlemlere başlanılacaktır.