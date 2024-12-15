SOLHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

SOLHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/162 Esas

KARAR NO : 2024/200



DAVALI :FERUH YILDIRIM - Bingöl İli Solhan İlçesi Cilt No ; 1 Aile Sıra No :42 Mustafa ve Muazzez oğlu, 05/02/1971 Solhan doğumlu, T.C. No:12439800984



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/11/2024 tarihli gerekçeli kararı ile;

-Dava konusu Bingöl ili Solhan ilçesi Yenimahalle Mahallesi 187 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın taşınmaz üzerindeki tüm beyan ve şerhleri ile birlikte UMUMA AÇIK SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

Satışın İKK'nın 112-136. Maddelerine göre UMUMA AÇIK ARTIRMA YOLUYLA YAPILMASINA karar verilmiş,

Davalı Feruh Yıldırım'ın ikametgahının olmaması, tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karara karşı mahkememize veya başka bir yer Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulacak bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanağa geçirilmek suretiyle ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf kanun yolu açık olmak üzere ihtar ve tebliğ olunur.03/12/2024