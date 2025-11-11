SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/487 Esas

KARAR NO : 2025/212 Karar

Davacı GÜLER ÖGÜNÇ tarafından mahkememizde açılan 2022/487 Esas sırasına kayıtlı Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Asıl ve birleşen davanın kabulüne karar verilmiş olup, davalılardan Nahit Cent'in adresinin yapılan araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, gerekçeli kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28., 29. ve 31. maddesi uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın davalı Nahit Cent'e tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.21/10/2025