Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        SİVAS İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 10.02.2024 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C.
        SİVAS İCRA DAİRESİ

        2021/1 İFLAS


        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        3.100.000,00 1
        Adet        		 Taşınır 1 Adet İş Makinesi Sunulan bilirkişi raporuna göre İş makinesine ait incelemeler sırasında aracın anahtarının mevcut olmadığı, araca ait ruhsatın mevcut olmadığı, aracın renginin SARI - SİYAH olduğu görülmüştür.
        Aracın 2011 model yılına sahip VOLVO marka, EC460CL tipi, dizel yakıtlı EKSKAVATÖR olduğu tespit edilmiştir. Araç üzerinde yapılan incelemeler sırasında; Ön camının kırık olduğu, Yan aynalarının olmadığı, Yükleme kepçesinin olmadığı, Kepçe ön kolunun ve silindir-pistonunun bulunmadığı görülmüştür. Aracın anahtarı olmaması sebebi ile araç çalıştırılamamış olup, çalışma saati 10.011,3 saat olarak tespit edilmiştir. Araç üzerinde plaka olmaması sebebi ile şase numarasından kontrolü sağlanmış olup VCEC460CT00115310 şasi numaralı araç olduğu tespit edilmiştir. Yapılan piyasa araştırmalarında yukarıda teknik özellikleri belirtilen aynı model aynı özellikleri taşıyan bir aracın (iş makinesinin) keşif sırasında görülen eksiklikleri ve yapılan gözlem ile tespit edilemeyen kusurlar bulunabileceği de göz önünde bulundurularak, mevcut hali ile piyasa değerinin 3.100.000,00 TL olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.

        Taşınırın bulunduğu adres :Gültepe Mahallesi 53-39 Sokak No: 32 Sivas / Merkez Çevik Vinç Otomotiv İnşaat Gıda Tarım Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Telefon : 0346 226 15 54 Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:42
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:42
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:42
        Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:42

        07/02/2024(İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01981472
        Yazı Boyutu