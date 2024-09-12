SİNOP ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İHALE İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

Sıra No Taşınmaz No Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Cinsi Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi ve Saati

1 57010106674 Uzungürgen Köyü 151 18 6.518,71 Tarla Tam İmarsız

(Köy Yerleşik Alan İçinde E:0,50 Yençok:7,50 m) 7.500.000,00 750.000,00 26.09.2024 10:00

1) Yukarıda tabloda belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşısında belirtilen tarih ve saatte İncedayı Mahallesi Okullar Caddesi No:31 SİNOP adresinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binası zemin (giriş) katındaki konferans salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) İhalelere katılacak isteklilerden istenilen belgeler

a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,

b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

c) Geçici teminata ait belge, (Alındı Belgesinde ( Taşınmaz No-Köy/Mahalle-Ada-Parsel) açıkça yazılması)

İhalelerin başlangıç saatine kadar taşınmaz bilgileri (Taşınmaz No-Köy/Mahalle-Ada-Parsel) belirtilerek geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici mektubunun kamu konutunun ada parsel bilgisini, bağımsız bölüm numarasını içermesi, ayrıca süresiz, limit içi olması gerekir) 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4-Yalnızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), ve makbuzu İhale Komisyonuna teslim etmiş olmaları, geçici teminatın bankalardan alınmış geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekmektedir. Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.(Geçici teminat bedelinin Sinop Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Sinop Şubesindeki TR 1500 0100 0226 0000 1000 5795 IBAN nolu hesabına yatırılması halinde, geçici teminatın yatırıldığına dair belgenin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2024 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerini,

e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi vermeleri gerekmektedir.

3) Satışı yapılacak olan taşınmaz malın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi talep halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, taksitlerle ve kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine Kanuni ipotek tesis edilir.

4) Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5) 4706 sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6) İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

7) Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.sinop.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

8) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

9) İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde (İncedayı Mahallesi, Okullar Caddesi, No:31 Merkez / SİNOP) bedelsiz olarak görülebilir.