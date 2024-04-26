SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/140 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü

ADA NO : 194

PARSEL NO : 3

VASFI : TARLA



MALİKİN ADI VE SOYADI :

1- AHMET BOZAN-24908277234 2- AYŞE AKTEKİN-63058007896 -

3- AYŞE MUT-25259265512 4- BÜŞRA BOZAN-24833279716 -

5- CEMAL GÜNEY-63070007430 - 6- HURİYE BOZAN-24839279598 -

7- İSMAİL BOZAN-24905277398 - 8- MUSTAFA AĞIZ-22595356478 -

9- MUSTAFA GÜNEY-63061007722 -10- MÜMİNE BOZAN-24836279652 -

11- SALİH GÜNEY-63064007668 -12- SEVİM TAŞ-63130005468 -

13- YAŞAR AĞIZ-22604356154 -14- YÜKSEL GÜNEY-63067007504 -

15- ZÜHEL GÜNEY-63073007376 -



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/140 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.