SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/140 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
ADA NO : 194
PARSEL NO : 3
VASFI : TARLA
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1- AHMET BOZAN-24908277234 2- AYŞE AKTEKİN-63058007896 -
3- AYŞE MUT-25259265512 4- BÜŞRA BOZAN-24833279716 -
5- CEMAL GÜNEY-63070007430 - 6- HURİYE BOZAN-24839279598 -
7- İSMAİL BOZAN-24905277398 - 8- MUSTAFA AĞIZ-22595356478 -
9- MUSTAFA GÜNEY-63061007722 -10- MÜMİNE BOZAN-24836279652 -
11- SALİH GÜNEY-63064007668 -12- SEVİM TAŞ-63130005468 -
13- YAŞAR AĞIZ-22604356154 -14- YÜKSEL GÜNEY-63067007504 -
15- ZÜHEL GÜNEY-63073007376 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/140 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.