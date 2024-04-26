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        SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 30.04.2024 - 00:00
        T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/140 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
        ADA NO : 194
        PARSEL NO : 3
        VASFI : TARLA


        MALİKİN ADI VE SOYADI :
        1- AHMET BOZAN-24908277234 2- AYŞE AKTEKİN-63058007896 -
        3- AYŞE MUT-25259265512 4- BÜŞRA BOZAN-24833279716 -
        5- CEMAL GÜNEY-63070007430 - 6- HURİYE BOZAN-24839279598 -
        7- İSMAİL BOZAN-24905277398 - 8- MUSTAFA AĞIZ-22595356478 -
        9- MUSTAFA GÜNEY-63061007722 -10- MÜMİNE BOZAN-24836279652 -
        11- SALİH GÜNEY-63064007668 -12- SEVİM TAŞ-63130005468 -
        13- YAŞAR AĞIZ-22604356154 -14- YÜKSEL GÜNEY-63067007504 -
        15- ZÜHEL GÜNEY-63073007376 -


        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI


        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/140 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02023472
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