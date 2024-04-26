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        SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.04.2024 - 00:00
        T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/146 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
        ADA NO : 190
        PARSEL NO : 28
        VASFI : TARLA


        MALİKİN ADI VE SOYADI :
        1- AHMET ALTINIŞIK-26225233320 - 2- AZİME PEKTAŞ-22271366784 -
        3- EŞE ARSLAN-43267063326 - 4- NECMEDDİN ADIGÜZEL-26660218876
        5- NESLİHAN ŞİREN-61402062966 6- NURETTİN ALTINIŞIK-26234233038
        7- PAKİZE BİLGİNOĞLU-26968600366 - 8- ZEHRA DOĞAN-30436516738

        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI


        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/146 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02023509
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