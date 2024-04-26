SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/146 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
ADA NO : 190
PARSEL NO : 28
VASFI : TARLA
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1- AHMET ALTINIŞIK-26225233320 - 2- AZİME PEKTAŞ-22271366784 -
3- EŞE ARSLAN-43267063326 - 4- NECMEDDİN ADIGÜZEL-26660218876
5- NESLİHAN ŞİREN-61402062966 6- NURETTİN ALTINIŞIK-26234233038
7- PAKİZE BİLGİNOĞLU-26968600366 - 8- ZEHRA DOĞAN-30436516738
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/146 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.