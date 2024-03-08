SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/70 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Yeşilköy köyü

MEVKİİ : Bağardı

ADA NO : 355

PARSEL NO : 2

VASFI : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI : ÖZTAŞ PARKE BETON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/70 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.