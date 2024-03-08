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        SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.03.2024 - 00:00
        T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/70 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Yeşilköy köyü
        MEVKİİ : Bağardı
        ADA NO : 355
        PARSEL NO : 2
        VASFI : Tarla
        MALİKİN ADI VE SOYADI : ÖZTAŞ PARKE BETON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/70 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01999794
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