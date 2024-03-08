SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/70 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Yeşilköy köyü
MEVKİİ : Bağardı
ADA NO : 355
PARSEL NO : 2
VASFI : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI : ÖZTAŞ PARKE BETON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/70 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.