

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti ve/veya Tasarrufu Silivri Belediyesi’ne ait olan ve aşağıdaki listede bilgileri bulunan 21 (yirmibir) adet taşınmazın ayrı ayrı İhalesi yapılmak koşuluyla Kiralama işi, 17.01.2024 Çarşamba Günü 11:00’ da başlayarak ve tabloda belirtilen sırayla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aylık/yıllık muhammen bedel üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince aşağıdaki şartlarda 1 (Bir)- 3 (Üç) – 10 (On) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

Madde 2- Kira süresi, sözleşmenin İdarece tasdik edilmesinden sonra başlayacak olup 1 (Bir)- 3 (Üç) – 10 (On) yıldır.

Madde 3- Geçici Teminat, 1 (Bir)-3 (Üç) – 10 (On) yıllık muhammen kira bedeli üzerinden alınır. Oranı en az % 3 olup, liste de gösterilmiştir.

Madde 4- Kesin Teminat, ihale ile belirlenen aylık/yıllık kira bedeli üzerinden, 1 (Bir)-3 (Üç) - 10 (On) yıllık olarak, % 6 oranında alınacaktır.

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL KAPI NO/BAĞIMSIZ BÖLÜM NO M2 SÖZLEŞME SÜRESİ (YIL) ÖDEME TİPİ (AYLIK /YILLIK) FAALİYET KONUSU MUHAMMEN BEDEL KDV GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 1 ALİBEY 5729 29 3/3 5.4 3 YILLIK ATM YERİ ₺50,000.00 - ₺4,500.00 2 ALİBEY 6112 4 2 7.65 1 AYLIK BİLET SATIŞ GİŞESİ ₺9,000.00 KDV ₺3,240.00 3 ALİBEY 6112 4 3 7.8 1 AYLIK BİLET SATIŞ GİŞESİ ₺9,000.00 KDV ₺3,240.00 4 ALİBEY 6112 4 5 7.41 1 AYLIK BİLET SATIŞ GİŞESİ ₺9,000.00 KDV ₺3,240.00 5 ALİBEY 6112 4 11 7.21 1 AYLIK BİLET SATIŞ GİŞESİ ₺9,000.00 KDV ₺3,240.00 6 ALİBEY 6112 4 12 7 1 AYLIK BİLET SATIŞ GİŞESİ ₺9,000.00 KDV ₺3,240.00 7 ALİBEY 6112 4 13 7.6 1 AYLIK BİLET SATIŞ GİŞESİ ₺9,000.00 KDV ₺3,240.00 8 BEYCİLER 155 2 - 5805.29 3 YILLIK TARLA ₺5,900.00 - ₺531.00 9 FENER 3321 2-3 11/1 911.51 + 4106.44 10 AYLIK TOHUM TEMİZLEME EVİ (Triyol) ₺1,000.00 KDV ₺3,600.00 10 KÜÇÜKKILIÇLI 3102 2 1/C 36.85 3 AYLIK KAHVEHANE ₺1,000.00 KDV ₺1,080.00 11 KÜÇÜKSİNEKLİ 102 27 19/B 67.48 3 AYLIK MESKEN ₺500.00 - ₺540.00 12 SELİMPAŞA 6963 1 21(26F) 24.44 3 AYLIK DÜKKAN ₺2,500.00 - ₺2,700.00 13 SELİMPAŞA 1075 1 44 4,137.31 1 AYLIK ŞANTİYE ALANI ₺5,000.00 KDV ₺1,800.00 14 SEYMEN 160 7 36/A 83.00 3 AYLIK KAHVEHANE ₺2,500.00 KDV ₺2,700.00 15 YENİ MAH. P.M.P. MAH. SELİMPAŞA MAH. MİMARSİNAN MAH. ÇANTA -SANCAKTEPE MAH. - - - 64,00 m2 7 adet 10 YILLIK BAZ İSTASYONU YERİ 350,000.00 KDV ₺105,000.00 16 YENİ MAHALLE - 7056. SOKAK İLE 7060. SOKAK KESİŞİMİ - 25 3 YILLIK MÜNİBÜS DURAK YERİ ₺2,000.00 - ₺180.00 17 YENİ MAHALLE 1569 2 parsel kuzeyi park alanı 1/1 15,00 M2 KAPALI 100 M2 AÇIK 3 AYLIK BÜFE ₺7,500.00 KDV ₺8,100.00 18 YOLÇATI 4421 2 1/B 58.43 3 AYLIK DÜKKAN ₺1,000.00 - ₺1,080.00 19 YOLÇATI 4421 2 1/C 57.79 3 AYLIK DÜKKAN ₺1,000.00 - ₺1,080.00 20 YOLÇATI 4421 3 3/D 32 3 AYLIK DÜKKAN ₺1,000.00 - ₺1,080.00 21 SANCAKTEPE 171 122 PARSEL İLE KIYMET SOKAK ARASI - 36 3 YILLIK MİNİBÜS DURAK YERİ ₺2,000.00 - ₺180.00



Madde 5- İhaleye Katılım İçin Gerekli Evraklar Ve Şartları;

a) Tahmin edilen ihale bedelinin %3’ü kadar geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin Dekont.

b) Her sayfasına ‚‘‘okudum ve anladım“ yazılarak imzalanmış şartname ve şartname bedelinin (100,00 TL) yatırıldığına dair makbuz.

c) Silivri Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,

d) Kiralanan taşınmazların yerini bildiğini ve gördüğüne dair imzalı dilekçe,

e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

f) Terminalde bilet satış gişesi ihalesine girecek olanlardan Karayolları Yönetmeliğinde belirtilen ve ihaleye girecek kişi ya da firma adına düzenlenmiş F1 veya F2 belgesi.

g) Listenin 16. Sırasındaki Minibüs durak yeri ihalesine girecekler olanlardan 2 Nolu Hat Çalışma Ruhsatı

h) Listenin 21. Sırasındaki Minibüs durak yeri ihalesine girecekler olanlardan BL320 Çanta-Silivri Hat Çalışma Ruhsatı

Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e,f,g,h maddelerine ek olarak;

ı) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ikametgah belgesi, (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)

j) Aslını görmek şartıyla T.C Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı sureti, (Nüfus Kayıt Örneği)

k) Noter onaylı Imza Beyannamesi,

l) Vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılanın noter onaylı Imza Sirküleri,

Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e,f,g,h maddelerine ek olarak;

m) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin faliyet belgesi,

n) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Gerekli evrakların asıllarını göstermek şartıyla evrakların fotokopileri yeterli olacaktır

Madde 6- İstekliler İhale Şartnamesini, 100.00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler istenilen belgeleri 16.01.2024 Salı Günü mesai saati bitene kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Madde 8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilecek olup, yapılacak olan ihalelerde ihale yasaklısı sayılacaktır.

Madde 9- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde Belediye Encümeni yetkili ve serbesttir.

İLAN OLUNUR.