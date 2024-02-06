SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/550 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN



BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Silivri İlçesi,Eski Çanta Mahallesi, (yeni Balaban mahallesi)

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO :Eski Çanta Mahallesi, Yeni Balaban mahallesi 799 ada)

PARSEL NO : Eski Çanta Mahallesi, eski 1418 parsel (yeni Sancaktepe mahallesi60 parsel)

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : HAMDİ TÜZER



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/550 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 20.03.2024 günü saat 10:10'dan itibaren Silivri 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.