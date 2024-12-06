SİLİVRİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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SİLİVRİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/79 Esas

KARAR NO : 2024/232



Davacı MALİYE HAZİNESİ aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda hüküm kurulan

"1-)Davanın KABULÜ İLE;

-9.414,67 TL bedelin 21/03/2023 tarihinden itibaren başlayacak yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2-)Harçlar yasası uyarınca alınması gerekli 643,12-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-)Davacının yaptığı 13.056,00 basın ilan kurumu masrafı ve 500,00 TL posta müzekkere ücreti olmak üzere toplam 13.556,00- TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-)Yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatıran tarafa iadesine,

5-)Davacı taraf kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre hesaplanan 9.414,67-TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine;

Dair davacı vekiline gerekçeli kararın tebliğinden itibaren2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İSTİNAF KANUN YOLUAÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı" şeklindeki karar davalıya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/12/2024