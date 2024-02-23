Örnek No:55*

T.C.

SERİK

İCRA DAİRESİ

2023/2788 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2788 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, GEDİK Mahalle/Köy, kökez ve köy yeri Mevkii, 1073 Ada, 2 Parsel, Dubleks mesken Blok : B Kat : 4 No :9 Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmaz niteliği arsadır, bağımsız bölüm dubleks meskendir. Borçlunun Hissesi tamdır.

ilçe merkezine yaklaşık 1,5 km, otogara ortalama 400 metre uzaklıktadır. Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir.

5 katlı binanın 5. Katında bulunmaktadır. Kuzey-güney ve doğu cephelidir. İskan almıştır. ana taşınmaz yüzölçümü 2.429,33 m2; bağımsız bölüm net: 154,8 m2, brüt: 186,5 m2dir. Oda zeminleri laminant parke, mutfak, hol,banyo-wc ler seramik kaplamadır. Dubleks merdiveni mermer kaplamadır. Camları pvc esaslı malzemedir. Panjurludur. Asansörlü bir binadır.

Adresi : Antalya İli, Serik İlçesi, Gedik Mahallesi 1073 Ada 2 Parsel; B Blok,9 Nolu Bağımsız Bölüm Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 154,8 m2

Arsa Payı : 2/24

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.100.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Şerh ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 10:08

23/02/2024