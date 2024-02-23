Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        SERİK İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 26.02.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        SERİK
        İCRA DAİRESİ
        2023/2788 ESAS


        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2788 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, GEDİK Mahalle/Köy, kökez ve köy yeri Mevkii, 1073 Ada, 2 Parsel, Dubleks mesken Blok : B Kat : 4 No :9 Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmaz niteliği arsadır, bağımsız bölüm dubleks meskendir. Borçlunun Hissesi tamdır.
        ilçe merkezine yaklaşık 1,5 km, otogara ortalama 400 metre uzaklıktadır. Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir.
        5 katlı binanın 5. Katında bulunmaktadır. Kuzey-güney ve doğu cephelidir. İskan almıştır. ana taşınmaz yüzölçümü 2.429,33 m2; bağımsız bölüm net: 154,8 m2, brüt: 186,5 m2dir. Oda zeminleri laminant parke, mutfak, hol,banyo-wc ler seramik kaplamadır. Dubleks merdiveni mermer kaplamadır. Camları pvc esaslı malzemedir. Panjurludur. Asansörlü bir binadır.
        Adresi : Antalya İli, Serik İlçesi, Gedik Mahallesi 1073 Ada 2 Parsel; B Blok,9 Nolu Bağımsız Bölüm Serik / ANTALYA
        Yüzölçümü : 154,8 m2
        Arsa Payı : 2/24
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 5.100.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Şerh ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:08
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:08
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:08
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 10:08

        23/02/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01991132
        Yazı Boyutu