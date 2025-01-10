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        SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 11.01.2025 - 00:00

        İLAN

        SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/124 Esas
        DAVACI : MİNE KAVLAK - 42649343858 - Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
        DAVALILAR : 1-MERİÇ MERİÇER Çağlayan Mah. 2023Sok. No:19/2 Muratpaşa/ ANTALYA
        2-SÜLEYMAN MERİÇER Rauf Denktaş 2212 Sok. Güzeloba Mah No : 12 Muratpaşa/ ANTALYA


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
        Duruşma Günü: 07/02/2025 günü saat 10:50 olup, mahkememiz 09/12/2024 tarihli Bilirkişi ek raporunda özetle;
        Dava konusu taşınmazın satış tarihi itibariyle değerinin 328.198,48-TL olduğunu, emsal satış değerinin 5.700.000,00-TL olduğunu, 16/10/2015 tarihinde değerinin 287.989,87-TL olduğunu beyan etmiş oldukları ilanen tebliğ olunur. 06/01/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02154395
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