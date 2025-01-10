SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/124 Esas

DAVACI : MİNE KAVLAK - 42649343858 - Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

DAVALILAR : 1-MERİÇ MERİÇER Çağlayan Mah. 2023Sok. No:19/2 Muratpaşa/ ANTALYA

2-SÜLEYMAN MERİÇER Rauf Denktaş 2212 Sok. Güzeloba Mah No : 12 Muratpaşa/ ANTALYA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 07/02/2025 günü saat 10:50 olup, mahkememiz 09/12/2024 tarihli Bilirkişi ek raporunda özetle;

Dava konusu taşınmazın satış tarihi itibariyle değerinin 328.198,48-TL olduğunu, emsal satış değerinin 5.700.000,00-TL olduğunu, 16/10/2015 tarihinde değerinin 287.989,87-TL olduğunu beyan etmiş oldukları ilanen tebliğ olunur. 06/01/2025