SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2024/124 Esas
DAVACI : MİNE KAVLAK - 42649343858 - Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
DAVALILAR : 1-MERİÇ MERİÇER Çağlayan Mah. 2023Sok. No:19/2 Muratpaşa/ ANTALYA
2-SÜLEYMAN MERİÇER Rauf Denktaş 2212 Sok. Güzeloba Mah No : 12 Muratpaşa/ ANTALYA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Duruşma Günü: 07/02/2025 günü saat 10:50 olup, mahkememiz 09/12/2024 tarihli Bilirkişi ek raporunda özetle;
Dava konusu taşınmazın satış tarihi itibariyle değerinin 328.198,48-TL olduğunu, emsal satış değerinin 5.700.000,00-TL olduğunu, 16/10/2015 tarihinde değerinin 287.989,87-TL olduğunu beyan etmiş oldukları ilanen tebliğ olunur. 06/01/2025