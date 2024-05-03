SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/323 Esas

DAVACI : MİNE KAVLAK - 42649343858 - Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

DAVALILAR :

1-MERİÇ MERİÇER Çağlayan Mah. 2023Sok. No:19/2 Muratpaşa/ ANTALYA

2-SÜLEYMAN MERİÇER Rauf Denktaş 2212 Sok. Güzeloba Mah No : 12 Muratpaşa/ ANTALYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 21/05/2024 günü saat10:30 olup, mahkememiz 22/02/2024 tarihinde yapılan keşif neticesinde bilirkişilerin raporlarında özetle;

1-Fen bilirkişisi raporunda: davaya konu taşınmazın harita bilgileri ile zemin bilgilerinin uyumundan, doğru yer ve doğru parsellerde yapıldığını, parsele ilişkin görsellerin mahkememize sunduğunu,

2-İnşaat bilirkişisi raporunda: dava konusu yerin keşif tarihindeki değerinin 5.700.000,00-TL olacağı kanaatinde olduğunu,

3-Tapu tasarruf bilirkişisi raporunda: dava konusu taşınmazın tapu kütüğünde Kemalettin kızı Serçin BAYDAR adına kayıtlı ve arsa payının 1/6 olduğunu beyan etmiş oldukları ilanen tebliğ olunur.26/04/2024