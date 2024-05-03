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        SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.05.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/323 Esas
        DAVACI : MİNE KAVLAK - 42649343858 - Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
        DAVALILAR :

        1-MERİÇ MERİÇER Çağlayan Mah. 2023Sok. No:19/2 Muratpaşa/ ANTALYA
        2-SÜLEYMAN MERİÇER Rauf Denktaş 2212 Sok. Güzeloba Mah No : 12 Muratpaşa/ ANTALYA
        Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
        Duruşma Günü: 21/05/2024 günü saat10:30 olup, mahkememiz 22/02/2024 tarihinde yapılan keşif neticesinde bilirkişilerin raporlarında özetle;
        1-Fen bilirkişisi raporunda: davaya konu taşınmazın harita bilgileri ile zemin bilgilerinin uyumundan, doğru yer ve doğru parsellerde yapıldığını, parsele ilişkin görsellerin mahkememize sunduğunu,
        2-İnşaat bilirkişisi raporunda: dava konusu yerin keşif tarihindeki değerinin 5.700.000,00-TL olacağı kanaatinde olduğunu,
        3-Tapu tasarruf bilirkişisi raporunda: dava konusu taşınmazın tapu kütüğünde Kemalettin kızı Serçin BAYDAR adına kayıtlı ve arsa payının 1/6 olduğunu beyan etmiş oldukları ilanen tebliğ olunur.26/04/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02026977
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