SERİK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

SERİK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/466 Esas

KARAR NO : 2024/1579



Davacı VLADIMIR RUKH aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: (Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere)

1-Davanın KABULÜ ile: 12.100,00 euro'nun karar tarihi itibari ile Merkez Bankası Efektif Satış ücreti göz önünde bulundurularak (12.100,00 x37,99)459.679,00 TL'ye çevrilmek suretiyle dava tarihinden itibaren söz konusu miktarın Devlet Bankalarının yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranından işletilmek üzere davalı taraftan alınarak davacı tarafa ödenmesine,

2-Alınması gerekli 17.126,14TL harçtan, davacı tarafından peşin yatırılan 4.281,54TL'nin mahsubu ile kalan 12.844,6TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan toplam 14.878,0 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirmiş olması nedeni ile A.A.Ü.T.'ne göre hesaplanan 39.606,80TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Karar kesinleştikten sonra bakiye gider avansının talep halinde H.M.K.333 maddesi gereğince yatıran tarafa iadesine, karar verilmiş olup;

Tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan Tarmo TSERNJAVSKI' ya ilanen tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/12/2024,