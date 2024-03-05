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        SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.03.2024 - 00:00
        T.C.
        SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/14 Esas


        DAVACI : MEHMET GÜL, 27214147390 TC kimlik numaralı
        VEKİLİ : AV. MUAMMER HAPİL
        DAVALILAR : 1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ

        2- SERİK BELEDİYESİ Orta Mah. Kız Deresi Cad. 25 0 Antalya Serik Serik/ ANTALYA
        3- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Blv. Büyükşehir Hizmet Binası Antalya Büyükşehir Belediyesi No:20 Muratpaşa/Antalya Muratpaşa/Antalya/Türkiye Muratpaşa/ ANTALYA

        Dava konusu Antalya İli, Serik İlçesi, Gebiz/Macar Mahallesinde bulunan;
        Doğusunda 190 ada 1415 parsel,
        Kuzey batısında 190 ada 1425 parsel,
        Batısında 190 ada 1426 parsel,
        Güneyinde 190 ada 1416 parsel,
        Kuzeyinde 458 ada 9 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu
        6547,23 m2 ve 3418,98 m2 olmak üzere iki parça taşınmazın
        Davacı Mehmet GÜL adına Medeni Kanunun 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01996941
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