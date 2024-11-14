SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 15.11.2024 - 00:00
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SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İLANA ALINAN ÖDEME EMİRLERİ LİSTESİ
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Vergi No
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TC Kimlik No
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Soyad Ad/Unvan
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Adres
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Vergi Dönemi
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Ana
Vergi
Kodu
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Vergi
Kodu
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Ana Takip Dosya No
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Takip Dosya No
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Vergi Aslı
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Ceza
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Toplam
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3390332562
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13928168424
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ABDULLAH ERBAY
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KARAYILAN MAH. ARAP BABA SK. Kapı No:31 Daire No:2 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP
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202208202208
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0015
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0015
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2024030466Bah0000004
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2024030414Baw0000044
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1.720.970,49 TRY
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0,00 TRY
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1.720.970,49 TRY
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Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri, mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ yapılamamış olup iş bu ilan listesi düzenlenerek dairemiz panosunda askıya çıkarılmıştır. Bu tarihi izleyen 15.gün ilan tarihi sayılacağı,ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine müracaat yapmamış veya adreslerini bildirmemiş olanlara bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılır. (Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren Konya Vergi Mahkemesinde 15 gündür.)