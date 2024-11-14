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        SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 15.11.2024 - 00:00
        SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İLANA ALINAN ÖDEME EMİRLERİ LİSTESİ
        Vergi No
        TC Kimlik No
        Soyad Ad/Unvan
        Adres
        Vergi Dönemi
        Ana
        Vergi
        Kodu
        Vergi
        Kodu
        Ana Takip Dosya No
        Takip Dosya No
        Vergi Aslı
        Ceza
        Toplam
        3390332562
        13928168424
        ABDULLAH ERBAY
        KARAYILAN MAH. ARAP BABA SK. Kapı No:31 Daire No:2 Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP
        202208202208
        0015
        0015
        2024030466Bah0000004
        2024030414Baw0000044
        1.720.970,49 TRY
        0,00 TRY
        1.720.970,49 TRY


        Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri, mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ yapılamamış olup iş bu ilan listesi düzenlenerek dairemiz panosunda askıya çıkarılmıştır. Bu tarihi izleyen 15.gün ilan tarihi sayılacağı,ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine müracaat yapmamış veya adreslerini bildirmemiş olanlara bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılır. (Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren Konya Vergi Mahkemesinde 15 gündür.)
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02120030
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