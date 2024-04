Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

İCRA DAİRESİ

2022/343 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/343 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi Akkum Mevkii Arsa niteliğindeki 42.278,29 m2 yüzölçümlü 1299 ada 1 parsel, Cilt No: 37 Sayfa No: 3587 sayılı ana taşınmazdır. Parsel doğu-batı istikametinde Yüzde 16 azalan eğimli taşlık yapıda bir arsadır. Bulunduğu konum ve imar durumu itibariyle yüksek satış kabiliyetine ve değerine sahiptir. Arsanın her noktasından panoramik deniz manzarası mevcuttur. Konumu, manzarası ve imar durumu itibariyle satış kabiliyeti yüksektir. Mahallen yapılan araştırmalarda parselin m2 birim fiyat pazar değerinin 15.000,00 TL/m2 pazar değerinde olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın tam hissesinin kıymeti; 15.000,00 TL/m2 * 42.278,29 m2 = 634.174.350,00 TL olarak hesaplanır. Borçlu adına tam hissedir.

Adresi : İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi Akkum Mevkii 1299 Ada 1 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 42.278,29 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Seferihisar Belediye Başkanlığı tarafından dosya kapsamına sunulan 16.09.2022 ilgi tarihli yazıda parselin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında turizm tesis alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 634.174.350,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:10

26/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.