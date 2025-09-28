Habertürk
        SAPANCA SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.09.2025 - 00:00
        İLAN
        SAPANCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/51 Esas
        KARAR NO : 2024/136
        DAVALI : GÜLCAN ALŞIN-113*****544


        Davacılar , AYDIN GÜNEY vd. tarafından Davalılar , AYNUR YILMAZ vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
        HÜKÜM:
        1-Davanın KABULÜNE,
        2-Sakarya ili Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, Hacı Ömer elmalığı mevkii,1049 ada 60 parselde( eski 41 Ada 14 Parselde) bulunan taşınmazın ortaklığın aynen taksimi ile giderilmesi mümkün olmadığından ortaklığın umuma açık şekilde satış suretiyle giderilmesine,taşınmaz bedelinin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki paylar oranında taraflara dağıtılmasına,
        Dair karar verildiği bu nedenle işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi (7) gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın davalı GÜLCAN ALŞIN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/09/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02302282
