ŞANLIURFA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZMAL SATIŞ İLANI

(Milli Emlak Müdürlüğü)

SATIŞA KONU TAŞINMAZMALIN

Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Vasfı Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Payı (m2) İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL-) Geçici Teminat Bedeli (TL-) İhale Tarihi İhale Saati

1 63010113576 Şanlıurfa Haliliye Gülveren Arsa 218 1 2.333,54 2.333,54 Ticari Tesis Alanı Boş ve İşgalsizdir 3.616.987,00 904.246,75 18.01.2024 11:00

AÇIKLAMA:

1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 1 (bir) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mahallesi 71. Cadde (Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi) 7062. Sokak No:2, Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:3, 319 numaralı toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları; Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek , işin özelliği belirtilecek , banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). Mevduat veya Katılım Bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Şanlıurfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair belgenin ibrazı zorunludur. 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

d) İşin gereğine göre Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce (Milli Emlak Müdürlüğü) tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.

4- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

6- 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihlelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar, katılmaları halinde ise ihale dışı bırakılacaktır. İhaleye katılmaları ve sorgulama sonrası ihale üzerinde kalması halinde iptal edilecek olup, geçici teminatı Hazineye irat kaydedilecektir.

7- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 milyon-TL'ye kadar kısmı için yüzde bir; 5 milyon TL'den 10 milyon-TL'ye kadar olan kısmı için bindebeş; 10 milyon-TL'yi aşan kısmı için onbinde yirmibeş döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Türkiye genelinde ihale bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, ayrıca https://sanliurfa.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.