T.C.ŞANLIURFA

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1073 Esas 01/03/2024

-İLAN-

Davacılar HACİ YOĞUNBURÇ, HAKİ YOĞUNBURÇ, MEHMET YOĞUNBURÇ, RAMAZAN YOĞUNBURÇ ile Davalı , YOĞUNBURÇ KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Krokisi ekte gönderilen dava konusu Şanlıurfa ili Karaköprü ilçesi Yoğunburç Köyü, 107 ada 126 ve 127 parsel sayılı taşınmazın davacı 29231445954 TC Kimlik numaralı Haci Yoğunburç, 29234445890 TC kimlik numaralı Haki Yoğunburç, 29201446974 TC Kimlik numaralı Mehmet Yoğunburç, 29198447060 TC Kimlik numaralı Ramazan Yoğunburç adına eşit olarak tapuya tescili talep edilmiş olduğundan, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2022/1073 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu İLAN OLUNUR.