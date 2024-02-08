SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SAMSUN

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1625 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle

ADA NO : 1197

PARSEL NO : 32

VASFI : Kargir Dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yaşar KAZANCI, Ali TAŞKIN, Binnaz KAZANCI, Hüseyin TAŞKIN, Abdullah TAŞKIN, Mehmet TAŞKIN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle 1197 ada 32 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1625 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca

ilan olunur. 26/12/2023