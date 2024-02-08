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        SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.02.2024 - 00:00
        T.C.
        SAMSUN
        3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/1625 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle
        ADA NO : 1197
        PARSEL NO : 32
        VASFI : Kargir Dükkan
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Yaşar KAZANCI, Ali TAŞKIN, Binnaz KAZANCI, Hüseyin TAŞKIN, Abdullah TAŞKIN, Mehmet TAŞKIN
        İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle 1197 ada 32 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile ile kamulaştırılmıştır.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1625 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca
        ilan olunur. 26/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01981264
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