SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/135 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Yeni Mahalle 1205 ada 49 parsel ve üzerinde bulunan arsa vasıflı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Sevilay Köksal ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkememize 2024/135 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Bankası Samsun Şubesine davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.21/02/2024