SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2023/3 Tereke Satış 16/04/2024 Konu : İİK 182
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE
TASFİYENİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN
MÜTEVEFFA (MURİS) : Mehmet Bülent USER TC 24101369736
ADRES : Yenidoğan Mah. Tor Sok. No:6/1 Adapazarı SAKARYA
MAHKEME KARARI : Sakarya 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/1183 esas, 2022/1182 karar
Yukarıda yerleşim yeri yazılı Mehmet Bülent USER hakkında Sakarya 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin yukarıda dosya numarası yazılı kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının KALDIRILMASINA, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.