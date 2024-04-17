Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 19.04.2024 - 00:00
        T.C.
        SAKARYA
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2023/3 Tereke Satış 16/04/2024 Konu : İİK 182

        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE
        TASFİYENİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN


        MÜTEVEFFA (MURİS) : Mehmet Bülent USER TC 24101369736
        ADRES : Yenidoğan Mah. Tor Sok. No:6/1 Adapazarı SAKARYA
        MAHKEME KARARI : Sakarya 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/1183 esas, 2022/1182 karar


        Yukarıda yerleşim yeri yazılı Mehmet Bülent USER hakkında Sakarya 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin yukarıda dosya numarası yazılı kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının KALDIRILMASINA, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02018874
        Yazı Boyutu