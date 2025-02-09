SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/336



Davacı Sakarya III.Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği Adına Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından davalı Aynur Acar ve diğerleri hakkında açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında; Osman ve Huri kızı, 03.03.1977 d.lu Aynur Acar'a Zeist Hollanda adresinde ulaşılamadığından gerekçeli karar ve davacı vekilinin istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/336 Esas 2024/487 Karar sayılı dosyasında, Sakarya ili Söğütlü İlçesi Soğucak Mahallesi 158 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinden davalı Aynur Acar'a 372.187,18 TL'sinin ödenmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Sakarya BAM nezdinde istinaf yolu açık karar verilmiştir. Karar davacı vekilince istinaf edilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/01/2025