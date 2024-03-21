Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.03.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2023/678 Esas


        DAVALI : MEDAİN ÇENGEL İstiklal Mah. Hazal Sok. No:12 Serdivan/Sakarya Serdivan/ SAKARYA


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce davacı vekili tarafından davalı aleyhine nafakanın artırımı talepli dava açıldığı, davacı lehine aylık her ay 5000 TL tedbir nafakası ödenmesini, davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.
        Davalı MEDAİN ÇENGEL (TC NO 64414158924) 'e tebliğden itibaren Durusma Günü: 25/04/2024 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, 'Belirlenen gün ve saatte tahkikat duruşmasına gelmediği taktirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin tahkikat sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm kurulacağının HMK 147.maddesi gereğince karar verileceği hususu ihtar olunur.' hususlarının bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayıldığı İHTAREN 64414158924 TC kimlik numaralı Ali- Fevziye oğlu MEDAİN ÇENGEL ' e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02007211
        Yazı Boyutu