SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/916 Esas

DAVALI : İLYAS BAKIR Kemalpaşa Mah. 115 Sokak No.16 İç Kapı No.3 Serdivan/ SAKARYA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 2022/916 esas sayılı dosyası ile davacı Özlem Bakır tarafından davalı İlyas Bakır aleyhine çekişmeli boşanma davası talebi ile dava açılmış olup, davalı İlyas Bakır'ın tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni, iş yeri de tespit edilemediğinden,

"14/05/2024 günü saat 11.00'de tahkikat duruşmasına gelmediğiniz taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikat sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm kurulacağının HMK 147.maddesi gereğince karar verileceği hususu,

Dilekçelerinde gösterdiğiniz, ancak henüz dosyaya sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız ve başka yerlerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamaları yapmanız ve müzekkerelerin yazılmasını talep ettiğinizde müzekkerelerin elden takipli ibraz etmeniz için HMK 140/5 uyarınca 2 hafta kesin süre verilmesine, kesin süre içinde ara karar gereği yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız,

Tanıklarınızın listesini, tebligata yarar adreslerini ve hangi olaya dair tanıklık yapacaklarını bildirmeniz için2 hafta kesin süre verilmesine, bu hususların verilen kesin süre içerisinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar ve tebliğ olunur."

Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.