GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye (İstanbul) ve Gülhane (Ankara) Külliyeleri Bünyesinde Görev Yapan Özel Güvenlik Görevlisi Personeline Üniforma Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1083152

1-İdarenin a) Adı : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI b) Adresi : Hamidiye Külliyesi, Selimiye Mahallesi. Tıbbiye Caddesi No:38 34668 - Üsküdar / İstanbul ÜSKÜDAR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 216 777 8 777 - 216 418 96 20 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye (İstanbul) ve Gülhane (Ankara) Külliyeleri Bünyesinde Görev Yapan Özel Güvenlik Görevlisi Personeline Üniforma Alım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kısım - 199 Özel Güvenlik Görevlisi Personeline Üniforma Alım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesi (İstanbul) ve Gülhane Külliyesi (Ankara), ilgili depolarına teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici ile imzalanan sözleşme kapsamında, ürünler sözleşme süresi içinde pey der pey teslim edilecektir. Yüklenici firma sözleşme imzalandıktan sonra Teknik Şartnamenin EK'in de belirtilen miktarlar doğrultusunda özel güvenlik görevlilerinin üniforma ve ayakkabı ölçülerini bizzat yerinde aldıktan sonra alınan ölçülere uygun olarak imal edecektir. Ayrıca yeni başlayacak olan personeller için idarenin bildirimine istinaden yerinde ölçü alınacaktır. Yüklenici ile imzalanan kısımlar için idarenin yazılı talebine/siparişine müteakip (faks, posta, e- mail vb.) belirtilen miktar kadar alınan ölçülere uygun olarak 15 gün içinde ürünler teslim edilecektir. Yaşanacak problemlerde yüklenici kıyafeti değiştirmek zorundadır. Üretimden kaynaklanan dikiş, renk hataları bulunan lekeli ve hasarlı kıyafetler 15 gün içinde değiştirilecektir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi logosu idarenin vereceği numune ve teknik özelliklerine göre tişörtün ve montun sol koluna cırtlı şekilde dikilecek, yönetmelikte geçen diğer logolar ise yönetmelikte tarif edilen yerlere dikilecek, armalar yüklenici firma tarafından tedarik edilecektir. Muayene ve kabul komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip İşe Başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.09.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.