KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hastanemiz Nükleer Tıp Kliniğinde Kullanılmak Üzere Malzeme (Kit) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/29955



1-İdarenin

a) Adı : SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

b) Adresi : Karayolları Mah. Osmanbey Cad. 621. Sk. 34255 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 0212 945 30 00 -Dahili:3107 - 0212 945 31 99

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Hastanemiz Nükleer Tıp Kliniğinde Kullanılmak Üzere Malzeme (Kit) Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalem Nükleer Tıp Kliniğinde Kullanılmak Üzere Malzeme (Kit) Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgili depolara teslimat yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, idarenin yazılı siparişleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde 31.12.2024 tarihine kadar teslim edecektir. Yazılı siparişe (mail, faks, elden, vb. ) istinaden yüklenici firma talep edilen malzemeleri 5 (beş) iş günü içinde teslim edecektir. Teslimatlar hafta içi mesai saatleri (09:00 - 15:00) arasında yapılacaktır.

d) İşe başlama tarih:Sözleşme imzalandıktan sonra başlar ve 31.12.2024 tarihinde sona erer.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.02.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın alma İhale Birimi



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1.İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve ürün numaralarını (teklif edilen ürün ile ilgili barkod) gösterir belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda sunmak zorundadır.

İdarenin istemesi durumunda UBB detaylı çıktılar idareye sunulacak ve çıktılar üzerine teklif verilen kaleme ait ihtiyaç sıra numarası yazılacaktır. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmadığında (kapsam dışı) bu durum belgelendirilecektir.

2.İstekliler, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünlerin, ithalatçı veya üreticisinin bayisi ise bu firmaların bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) yeterlik bilgileri tablosunda sunmak zorundadır.

3.Firmalar teklif ettikleri ürünlere ait Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen ”Radyofarmasötik Ürün Tescil Belgesi” veya "Ürün Ruhsatı" yeterlik bilgileri tablosunda sunmak zorundadır.

4. Türkiye Atom Enerji Kurumu tarafından Radyoaktif ürünler için verilen “lisans belgesi” yeterlik bilgileri tablosunda sunmak zorundadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale sonrasında idaremizce yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda, yeterlik belgelerinin kontrolü ve teyidinden sonra birinci ve ikinci avantajlı firmalardan gerekli görüldüğü takdirde komisyon tarafından numune istenecektir. Gerekli görülen kalemlere ait en az 1 (Bir) adet numuneyi, idaremizin yazılı talebine istinaden hastanemiz satın alma ihale birimine, firma yetkilisince veya kargo yoluyla firma tarafından önceden düzenlenmiş tutanakla teslim edecektir.

Teslim edilen numuneler üzerinde, isteklinin unvanı, ürünün markası, ürünün onaylanmış barkod numarası ve ihtiyaç listesi (ihale kalemi sıra numarası) sıra numarası yazılacaktır. Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktır. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu durumda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir.

İstekliler, ihale sonuçlandıktan sonra numunelerini, itiraz süresinin bitmesini müteakip 15 gün içerisinde almalıdırlar. 15 gün içinde alınmayan ürünler için istekliler herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

İstenen süre içerisinde numune getirmeyen istekliler, değerlendirme dışı bırakılacaktır.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.



14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.