SAFRANBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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SAFRANBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2019/252 Esas (Bozma Sonrası 2024/13 Esas)

DAVACI : Nuri ÖZDEMİR Mirasçısı İsmail ÖZDEMİR - T.C. Kimlik No; 16*******96 - N**** ve A**** oğlu, **/**/1955 doğumlu, İstanbul adresinde ikamet eder. DAVALI : Maliye Hazinesine izafeten Safranbolu Mal Müdürlüğü Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasının verilen ara kararı uyarınca;

Davacı tarafından davalı aleyhine dava konusu Karabük ili Safranbolu ilçesi Toprakcuma Köyü 138 ada 15, 16, 17, 18, 19 parsellerin kenarından doğru bir hat boyunca devam etmekte olan parsele karşılık gelen toplam 1.567,11 metrekarelik alanın kadastro tespitinin iptali ile davacının murisi babasının adına kayıtlı 138 ada 20 parsele eklenmek suretiyle tesciline yönelik dava açılmış olup söz konusu taşınmazların tescilleri hususunda karar verileceğinden 138 ada 15, 16, 17, 18, 19 parsellerin kenarından doğru bir hat boyunca devam etmekte olan parsele karşılık gelen toplam 1.567,11 metrekarelik yer üzerinde hak iddia edenlerin (özel ve tüzel kişilerin) TMK'nun 713/4 Maddesi gereğince bu ilanın neşrinden itibaren 3 ay içinde Safranbolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/252 esas sayılı dosyasına başvurmaları hususu ilgililerine ilanen tebliğ olunur.27/02/2024